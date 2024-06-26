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Смартфон взорвался в руках у покупателя в Москве

Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в торговом центре «Вавилон-92» на северо-востоке Москвы 7 декабря, сообщает ряд Telegram-каналов.

Фото: Telegram-канал 112

По данным Telegram-канала «112», известно о двух пострадавших – у них ожоги. В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация.

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