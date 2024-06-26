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Россиянку осудили за удар мужа ножом на почве ревности

В Калуге осудили женщину за удар мужа ножом на почве ревности. В суде установлено, что в августе подсудимая была в квартире с мужем. На почве ревности между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ударила кухонным ножом супруга в область живота.

После этого калужанка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, пишет Kaluga-poisk.ru.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В суде мужчина простил жену, однако женщине назначили 3 года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в силу.