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Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января 2025 года

Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации».

Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий, пишет агентство «Прайм».

«Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости», - отметила Финогенова.

Тем не менее для льготных категорий граждан (многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам) предусмотрена скидка в 50 процентов от установленной стоимости, заключила экономист.