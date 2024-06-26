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Госдума рассмотрит законопроекты об ужесточении наказаний за продажу вейпов детям

На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям», - написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства, пишет РИА Новости.

«В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до 2 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)», - отметил председатель ГД.

Он считает, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершённое правонарушение, а также неотвратимость наказания.