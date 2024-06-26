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Обучающий семинар СОЦПРОФ для лидеров профсоюзных организаций новых территорий прошёл в Ялте

Обучающий семинар СОЦПРОФ «Единство и Знания на Пути к Будущему» прошёл в Ялте с 12 по 15 декабря. Семинар организовало и провело объединение профсоюзов России СОЦПРОФ для профсоюзных лидеров местных организаций новых территорий - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Об этом сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова



В течение четырех насыщенных дней участники погружались в актуальные вопросы профилактики идеологии терроризма и экстремизма, а также проблем, касающихся социально-экономической защиты трудящихся.



«Вдохновляющая атмосфера Ялты, с её величественными горами и ласковым морем, способствовала плодотворной работе и обмену опытом. Профсоюзные лидеры, собравшиеся со всех уголков новых территорий, ознакомились с передовыми практиками, которые позволяют эффективно решать проблемы, с которыми люди обращаются в профсоюз», - отметил Сергей Вострецов.

На семинаре были выработаны инициативы, которые участники намерены реализовать уже в 2025 году. Каждый из этих проектов будет направлен на улучшение условий жизни и труда людей, на защиту их прав. Участники семинара активно делились своими идеями и находили пути решения различных вопросов, с которыми сталкиваются жители их регионов.



«Каждое обращение — это не просто вопрос, это возможность для изменений», — подчеркивал Дмитрий Аникин, призывая к активному участию в обсуждениях.



Такое мероприятие, как обучающий семинар СОЦПРОФ, не только способствует профессиональному развитию профсоюзных лидеров, но и формирует единую команду, готовую к новым вызовам. В конце семинара участники покинули Ялту с новыми знаниями, идеями и планами, полными надежд на будущее, готовые к реализации намеченных инициатив и к защите прав трудящихся.



«Мозговой штурм — это не только поиск решений, но и сплочение команды, укрепление взаимопонимания»,

— отметил Олег Акимов, заместитель Председателя СОЦПРОФ по работе с регионами.

