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Археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая Чудотворца

Мощи святого Николая Чудотворца на самом деле могут находиться в Турции, заявили местные специалисты. Сенсация ставит под сомнение общепринятую версию — что реликвия столетиями хранится в Италии. Однако у новой гипотезы есть весомые доказательства.

Фото здесь и далее: Getty Images / Anadolu

Археологические работы вблизи церкви Святого Николая в турецком городе Демре начались в далеком 1989-м году. Но только в последние годы удалось «докопаться»» до истины.

В 2022-м году группа специалистов из Университета Мустафы Кемаля (провинция Хатай) решила обследовать небольшую пристройку, вплотную прилегающую к храму святителя Николая.

В завершение нынешнего сезона ученым улыбнулась удача. В полу на глубине полутора-двух метров они наткнулись на внушительных размеров нишу. В ней обнаружили захоронение. Предварительный анализ показал, что тяжелый саркофаг изготовлен из местного известняка. Его крышка хоть и немного сдвинута, но не вскрыта.

Рядом с захоронением археологи нашли кости животных и многочисленные фрагменты глиняных ламп. Этот факт — вкупе с тем, что погребальная камера находится в нескольких метрах от древней церкви, — навел на мысль, что перед ними не что иное, как могила Николая Чудотворца. В ближайшие месяцы специалисты собираются тщательно изучить находку.

Рядом с этим местом на полу расчистили фреску: Иисус Христос с Библией в левой руке, персты правой сложены в благословляющий жест. Под изображением по-гречески выбито слово «благодать».

«Возможно, этот фрагмент отмечает точное местоположение первоначальной могилы святого Николая», — заявил тогда журналистам президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эравшар.

Проникнуть внутрь до сих пор не удалось. Вход в крипту закрывает тяжелая каменная плита со старинной мозаикой. Разрушить одно ради другого было бы преступлением, пишет РИА Новости.

Поэтому теперь у турецких специалистов два претендента на звание гробницы святителя Николая. Возможно, мощи святого покоятся в одном из захоронений, но пока ответ на этот вопрос скрыт.