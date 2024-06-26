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Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества

Заседание Государственного Совета состоялось в Москве сегодня, 20 декабря. В нём принял участие губернатор Псковской области и поделился основными тезисами, которые были озвучены президентом России на заседании. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Заседание прошло с повесткой «О поддержке семей в Российской Федерации». Владимир Путин отметил, что в российских семьях растёт доля третьих и последующих детей. Так, в 2018 году их было 23,3 процента, а в 2023 – уже более 30. Большая часть тезисов была связана со льготами для многодетных семей:

Семейная ипотека должна сохраниться, а также охватывать вторичный рынок в тех регионах, где мало новостроек;

Пенсионные права родителей пяти и более детей должны быть оперативно расширены;

Компании, которые выплачивают корпоративный семейный капитал, должны поощряться в рамках налоговой политики;

Пособие по беременности и родам повысят для студенток очных отделений.

Помимо этого, Михаил Ведерников сообщил, что президент России предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества.