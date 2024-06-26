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Госдума сэкономила более 1,3 миллиарда рублей в 2024 году

Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей. Сумма значительная – 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет», - сказал он журналистам.

Володин объяснил, что больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 миллионов рублей. При этом 305 миллионов рублей удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.

«Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет», - подчеркнул председатель Госдумы.

По словам Володина, уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 миллионов рублей, а сокращение командировочных расходов – 3 миллиона. Например, депутаты стали чаще покупать авиабилеты в эконом-класс вместо бизнес-класса, пояснил председатель ГД, пишут РИА Новости.

«За счет отмены взноса в международные организации экономия составила 112 миллионов», - рассказал Володин.