В России и мире

В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз

Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно документу, с 1 января максимальный срок пребывания в России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, пишет РИА Новости.

Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток.

Как поясняет МВД, эти условия не будут распространяться на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.