В России и мире

Россия стала седьмой страной в мире по приросту золотовалютных резервов

В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков ста стран мира, которые на конец декабря раскрыли данные за сентябрь.

Так, по итогам сентября международные активы мировых центробанков в общей сложности составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который увеличил свои резервы на 263,3 миллиарда. На втором месте расположилась Швейцария с ростом на 131,9 миллиарда, замкнула тройку лидеров Индия с 118,1 миллиарда долларов.

Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции — на 66,1 миллиарда, а России — на 64,7 миллиарда. В десятку вошли также Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда) и Бразилия (на 31,7 миллиарда).

Еще 20 регуляторов, включая центробанки Турции, Японии и Мексики, нарастили активы на сумму от десяти до 30 миллиардов долларов, а у остальных 70 прирост составил меньше десяти миллиардов.

В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на два миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов). Кромке того, сократились международные активы Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов.

По объему международных резервов многолетнее мировое лидерство сохранил Китай — на конец сентября они составляли 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона, а третьей стала Швейцария с 950 миллиардами. Четвертое место заняла Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое — Россия с 634 миллиардами долларов.