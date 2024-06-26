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Молдавия планирует запретить работу авиакомпаний из России и ряда других стран

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза».

В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана, пишет агентство «Прайм». Под запретом окажутся российские авиакомпании «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Авиакомпания «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Авиакомпания Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «СКОЛ», «Ю-тэйр».