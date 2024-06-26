После крушения танкеров в Черном море нашли тела 32 погибших дельфинов

С момента ЧС центр «Дельфа» обнаружил 61 погибшее китообразное. Из них как минимум 32 особи погибли после 15 декабря, сообщает RTVI.
Фото: RTVI
Их гибель эксперты связывают с разливом мазута. В центре называют такое число погибших «нетипично большой цифрой».
«Судя по состоянию тел —скорее всего, основная часть этих китообразных погибли в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море», — рассказали в «Дельфе».
По словам экспертов, пострадали, в основном, азовки, которых считают наиболее уязвимыми китообразными.