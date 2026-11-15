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Имя уроженца Псковской губернии появилось на карте Кронштадтского района Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о присвоении наименования «улица Адмирала Рикорда» безымянному проезду в Кронштадтском районе, проходящему от Макаровской улицы до пристани. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Фото: архив «МК в Санкт-Петербурге»

Петр Иванович Рикорд родился 9 февраля (по н. ст.) 1776 года в уездном городе Торопец на самом краю Псковской губернии (сейчас этот город находится на территории Тверской области). Уроженец Псковщины стал видным военно-морским и государственным деятелем, путешественником и исследователем, ученым и дипломатом. Петр Рикорд был одним из учредителей Русского географического общества и членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Несколько лет он управлял Камчатским полуостровом и прославился своими действиями в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов.

Жизнь и деятельность Петра Рикорда тесно связана с Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Будущий адмирал окончил Морской кадетский корпус, в 1825-1827 годах исполнял должность капитана над Кронштадтским портом. В 1854 году, командуя 1-й и 2-й флотскими дивизиями Балтийского флота, он успешно организовал оборону Кронштадта от англо-французского флота в ходе Крымской войны.

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