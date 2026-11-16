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В лесу мужчина принял медведя за человека и попросил закурить

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Житель Забайкалья во время похода за шишками в лес принял медведя за человека и попросил у хищника закурить, рассказал сын мужчины Владимир.

Фото сгенерировано нейросетью

По словам Владимира, его отец пошел с друзьями в лес за кедровыми шишками, к вечеру устал.

«Сквозь тучи гнуса увидел: впереди вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идет, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку. Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», - рассказал Владимир.

Он добавил, что отец бросился на бивак за ружьем, но когда вернулся обратно, зверя уже не было.

«Когда вместе с друзьями они прибежали на то место, где повстречался медведь, то увидели только разорванный рюкзак и "следы", оставленные зверем после съеденных орехов. Медведь, видимо, долго пытался освободиться от непереваренной пищи, потому шел и кряхтел», - сказал собеседник РИА Новостей, уточнив, что встреча произошла давно.
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