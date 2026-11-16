HBO показала новый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень»

Студии Warner Bros. и HBO представили новый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень». Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года на стриминговом сервисе HBO Max.

Скриншот из трейлера

В новом ролике показали прибытие Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер в Хогвартс, церемонию распределения по факультетам и первые занятия по зельеварению и травологии. Зрители также увидели игру в квиддич, встречу с горным троллем и волшебные шахматы.

Главные роли исполнили Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Альбуса Дамблдора сыграл Джон Литгоу, Северуса Снейпа - Паапа Эссьеду, Минерву Макгонагалл - Джанет Мактир, а Хагрида - Ник Фрост.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Всего создатели планируют экранизировать семь книг Джоан Роулинг, посвятив каждой отдельный сезон.

Ранее Warner Bros. Discovery сообщила, что первый трейлер, опубликованный 25 марта, набрал более 277 миллионов просмотров за 48 часов и установил рекорд среди сериалов HBO и HBO Max.

Сама Джоан Роулинг - автор книг про «Гарри Поттера» положительно оценила предстоящую экранизацию. «Это будет невероятно. Я так этому рада», - написала писательница в соцсети, передаёт РБК.