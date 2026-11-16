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Масштабный сбой произошел в работе крупнейших банков США

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В работе крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.com.

Хуже всего ситуация в Bank of America — по данным на 21:38 мск, от пользователей ресурсов банка поступило 1 373 жалобы. 32% сообщают о проблемах с онлайн-банкингом, 28% — с работой банкоматов, еще 20% — с авторизацией в мобильном приложении.

На работу Wells Fargo пожаловались 764 пользователя. 47% отмечают неполадки с авторизацией, 30% — с балансом на счетах и платежами, 13% — с переводами, пишет РБК .

192 сообщения о сбоях поступило по JPMorgan Chase, у 47% пользователей проблемы с доступом к сайту банка, у 22% — с переводами, у 16% — с авторизацией.

Напомним, завтра, 17 ноября, согласно одной из самых обсуждаемых интернет-теорий, человечество должно столкнуться с цифровым апокалипсисом. Хакеры атакуют крупнейшие банки мира, деньги на счетах исчезнут, а затем отключится весь мировой интернет. Причем не на несколько часов, а минимум на три месяца.

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