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В отсеке шасси самолёта нашли тела двух мужчин

В отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue, приземлившегося в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд (Флорида), были найдены тела двух человек. Об этом 7 января сообщило издание The Mirror, ссылаясь на заявление представителя перевозчика.

Вечером в понедельник, 6 января, в ходе плановой проверки послеполетного обслуживания в отсеке шасси одного из наших самолетов были обнаружены два человека. К сожалению, оба человека погибли, — передает газета.

Представитель JetBlue уточнил, что сейчас ведется установление личностей погибших и обстоятельств, при которых они смогли проникнуть на борт. Авиакомпания заявила о готовности активно сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования, пишет runews24.ru.

Согласно данным сервиса Flight Aware, самолет вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и прибыл во Флориду с опозданием на 28 минут.

Ранее из-за мощного снежного шторма в США отменили около 2 500 авиарейсов. А в Вашингтоне объявили режим ЧС.