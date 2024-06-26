В России и мире

Популярный российский стример умер в 28 лет

Известный российский стример Максим Спокойнич умер 7 января от онкологического заболевания. Об этом в среду сообщают отечественные СМИ.

По их данным, накануне утром стример потерял сознание и вскоре медики констатировали его смерть.

Как передает «МК», около месяца назад Максим Спокойнич рассказывал в социальных сетях о болях и тяжелом состоянии здоровья. При этом он заявлял, что не намерен сдаваться.

Максим Спокойнич родился в 1996 году в Москве и стал известен благодаря своим стримам. Его канал на одной из популярных платформ насчитывал порядка 260 тысяч подписчиков.

Фото: mk.ru