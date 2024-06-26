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В 2025 году выйдет трехтомник о системе образования СССР в годы войны

Российская академия образования в 2025 году выпустит монографию «Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны». Трехтомник будет посвящен школе, детям и подвигу тыла ради Победы, сообщила в интервью ТАСС президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Мы готовим юбилейную монографию «Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны». Это будет по-настоящему фундаментальный труд, трехтомник, каждая из книг которого посвящена отдельной теме: «Школа и учительство в годы Великой Отечественной войны», «Дети и война», «Подвиг тыла ради Великой Победы», - сказала она.

По словам Васильевой, в работе содержатся очень много уникальных воспоминаний и архивных документов. Она будет интересна не только ученым и специалистам-историкам, но педагогам, родителям.

А для детей в год 80-летия Победы РАО проведет передвижную выставку «Мы - наследники Победы! Помним! Гордимся!», которая пройдет с февраля по май 2025 года, сообщила президент академии. Увидеть выставку можно будет в 14 городах - в Смоленске, Калуге, Туле, Рязани, Владимире, Иваново, Орле, Липецке, Воронеже, Тамбове, Костроме, Ярославле, Твери, Москве.

В каждый из этих городов приедет автобус Российской академии образования, который привезет не только уникальные экспонаты, но творческие мастер-классы для детей и родителей, пишет ТАСС.

«В экспозиции представлено 56 работ, отражающих взгляд детей и подростков разных поколений на тяжелый путь народа к Победе и ее героев. Зрители смогут увидеть рисунки детей 1940-х годов, ставших свидетелями войны, переживших все ее тяготы, а также современные работы их сверстников, вошедшие в Международное собрание детского рисунка РАО», - уточнила Васильева.

Она добавила, что эта единственная в мире коллекция насчитывает более 200 тысяч произведений художественного творчества детей разных возрастов из 74 стран Азии, Америки, Африки, Европы, а также Австралии.