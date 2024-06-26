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Правительство Башкирии первым утвердило дополнительные требования к содержанию домашних животных

Правительство Башкирии первым утвердило дополнительные требования к содержанию домашних животных, включая ограничения на их количество в квартирах и частных домах. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации местного самоуправления.

Согласно документу, в частных домах и квартирах на каждые 18 квадратных метров должна содержаться только одна крупная или средняя собака, не более двух мелких собак или двух кошек. На каждые 200 квадратных метров земельных участков разрешается держать одну крупную или среднюю либо три мелких собаки.

Также вводятся правила выгула собак вне специальных площадок: питомец должен быть в ошейнике, а поводок не должен превышать одного метра в длину. Самовыгул их на территории республики документом полностью запрещен.