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Компания Nokia официально прекращает выпуск смартфонов

Компания Nokia, которая занимается производством мобильных устройств, официально прекратила выпуск телефонов под своим брендом. Об этом сообщил новостной портал inbusiness.kz.

Это решение было подтверждено удалением всех моделей смартфонов и планшетов Nokia с сайта HMD Global — компании, которая с 2017 года имела права на производство устройств под этим брендом.

По информации, продукция компании не смогла соперничать с признанными лидерами рынка, такими как Apple и Samsung.

Завершением эпохи Nokia стало и то, что компания за последние несколько лет не представила значительных нововведений или новых моделей.

Однако компания продолжает работать над новыми проектами, в том числе над созданием сотовой сети в космосе.