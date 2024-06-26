В России и мире

Якушев предложил Путину присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» семи городам

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил президенту РФ Владимиру Путину присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» городам Кургану, Верхней Пышме (Свердловская область), Ишимбаю (Республика Башкортостан), Миассу (Челябинская область), Зеленодольску (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецку (Кемеровская область – Кузбасс), Салехарду (Ямало-Ненецкий АО). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

Представленные города внесли большой вклад в победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на заседании оргкомитета «Победа».

«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась ещё в 2020 и 2021 годах. С учётом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу вас поддержать предложение "Единой России" о присвоении почётного звания семи указанным городам», - обратился Владимир Якушев к президенту.

Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почётного звания с самого её запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

«В городах, которым присвоено почётное звание, "Единая Россия" вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 "Городов трудовой доблести" в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», - рассказал секретарь Генсовета.

Также партия сформировала перечень объектов в «Городах трудовой доблести», связанных с подвигом тыла и фронта. Всего их по стране отфиксировано около 45 тысяч.

«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить её к празднованию 80-летия Победы», - сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.

«В 2021-2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвящённая Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», - заключил Владимир Якушев.

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году единогласно поддержала инициативу президента Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». В городах, которым присвоено это звание, партия помогает проводить голосование, вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом ведёт работу по определению мест расположения памятных стел, оказывает содействие в оформлении документов. «Единая Россия» проводит в регионах обсуждения, круглые столы, викторины, тематические уроки в школах, автопробеги и другие мероприятия.

По инициативе «Единой России» при участии «Почты России» и предприятия «Марка» выпускается серия почтовых марок «Города трудовой доблести». В 2021 году их посвятили Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу, в 2022 году - Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю, в 2023 году - Иркутску, Иваново, Красноярску, Нижнему Новгороду, Якутску и Луганску.

Кроме того, по партпроекту «Историческая память» разработаны марки, посвящённые бойцам спецоперации. Первые 10 из них представили в декабре 2022 года на форуме «Школа Героя» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.