В России и мире

ЦИК Белоруссии: резолюция ЕП о выборах направлена на раскачку ситуации в стране

Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела, пишет РИА Новости.

«Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением. Ну и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?» - сказал Карпенко на брифинге, комментируя резолюцию Европарламента про белорусские выборы.