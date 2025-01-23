Политика

Игорь Сопов: Мы следим за подготовкой избирательных кампаний в Республике Беларусь

В Витебском областном исполнительном комитете прошла встреча с наблюдателями от Содружества независимых государств. В составе делегации от Псковской области председатель Облизбиркома Игорь Сопов, заместитель Сергей Кулаков, сотрудники аппарата и председатели четырех территориальных избирательных комиссий, которые будут наблюдать за процессом выборов президента Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Поприветствовали международных наблюдателей председатель облисполкома Александр Субботин и председатель областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь Дмитрий Хома.

«Мы со своей стороны всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Республике Беларусь. На протяжении долгого времени тесно общаемся с коллегами областной комиссии. Видим, какая подготовительная работа проделана, в том числе огромное количество информационных мероприятий. Можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного человека, который не знал бы о выборах президент», — отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.