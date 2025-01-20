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Суд обязал передать деньги дочери основателя сырков «Б.Ю. Александров»

Черемушкинский суд Москвы не стал включать в дело о наследстве деньги на счету в банке Монако умершего в 2020 году основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова и обязал их передать его дочери Екатерине, следует из документов.

Основатель компании «Ростагроэкспорт» и бренда по производству глазированных сырков «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года от COVID-19. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Его дочь Екатерина Александрова не согласилась со списком и подала в суд иск об исключении из общей наследственной массы денежных средств, находящихся на счету ее отца в Монако, пишет РИА Новости.

В качестве аргументов она указала, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный заем и перечислила ему на счет в банке Монако деньги для оформления вида на жительство. Перевод между счетами внутри банка она подтвердила выписками. По ее словам, средства отец должен был вернуть 1 декабря 2020 года, однако накануне скончался. Родственники пытались оспорить договор, но в 2022-м Черемушкинский районный суд отказал им. Тогда они подали жалобу в Мосгорсуд, который отменил решение нижестоящего суда и признал договор беспроцентного займа недействительным.

Дочь владельца империи сырков снова подала иск в Черемушкинский суд Москвы об исключении из наследственной массы счета умершего Александрова в банке Монако. Она настаивала на законности договора займа, а раздел денег со спорного счета считала незаконным обогащением других наследников.

Черемушкинский суд Москвы вынес решение в ее пользу и исключил из состава наследства ее отца банковский счет на его имя, открытый в Монако, а деньги обязал взыскать с родственников (других наследников в пользу дочери Екатерины Александровой).

Решение обжаловала назвавшая себя дочерью Наталья Кокота, о существовании которой родственники узнали лишь после смерти Бориса Александрова. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. В середине декабря суд назначил экспертизу, заседания по делу приостановлены до получения ее результатов.