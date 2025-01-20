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Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Следственный комитет заочно обвинил рэпера Алишера Моргенштерна* в нарушении закона об иноагентах, он объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна.* Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», - говорится в сообщении.

Отмечается. что не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без необходимых пометок, пишет РИА Новости.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента