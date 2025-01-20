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Российского лесоруба подозревают в убийстве замдиректора лесничества, водителя и лесника

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями.

29 января в полиции узнали о возгорании у деревни Усохи Куйбышевского района - там огонь охватил автомобиль «ГАЗель». На месте нашли тела убитых людей.

Предварительно установлено, что накануне сотрудники ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» узнали о незаконной рубке деревьев и выехали на место - в деревню Усохи. Нелегальный лесоруб захватил двух заложников, а также застрелил трех сотрудников лесничества, после чего поджег их служебный автомобиль. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. До приезда сотрудников правоохранительных органов он покончил с собой, пишет Kaluga-poisk.ru.

Как сообщают Telegram-каналы и СМИ, подозреваемым в преступлении стал 63-летний местный житель, он рубил деревья в глуши, но его преступления выявили лесники и впятером приехали к его дому. Мужчина сдаваться не собирался: он взял людей в заложники, а также застрелил 47-летнего замдиректора Куйбышевского лесничества, 65-летнего водителя и 64-летнего лесника. Сообщается, что он сжег их служебную «ГАЗель». Среди заложников была женщина-инженер, которая смогла вызвать полицию, а также еще один лесник - сын замдиректора лесничества.

Сообщается, что мужчина ранее уже был судим за хранение оружия.