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Международный день десерта отмечают 1 февраля

Что объединяет такие понятия, как тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое, а также даты 12 ноября и 1 февраля? Большинству сразу становится очевидно, что этот список можно продолжать ещё очень долго. Все они являют собой разновидности популярных десертов — блюд, подаваемых после основного приёма пищи для создания приятных вкусовых ощущений.

Изображение создано нейросетью Kandinsky 3.1

Кто-то удивится, не увидев среди перечисленного свой любимый десерт, что лишь подтверждает многообразие десертных блюд. А вот что связывает на этом фоне даты 12 ноября и 1 февраля, постараемся разобраться чуть позже.

Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют свою историю, появление некоторых даже обросло легендами, а других — связано с именами знаменитых исторических личностей.

Популярность вкусных блюд, именуемых десертами, дошла до того, что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвящённые тому или иному десерту — например, День торта, День Нутеллы, День эскимо, День морковного торта, День пирожных, День шоколада и т.д, пишет calend.ru.

Наконец, появился и объединяющий все эти праздники Международный день десерта. Он также носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет. Правда, до сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать сей праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, кто-то — 1 февраля.

Появление второй даты очевидно связано с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание. Кейк-поп представляет собой небольшой плотный шарик бисквита в глазури. Чуть позже Энджи Дадли выпустил книгу «Кейк-попы: подсказки, советы и рецепты» и начал выступать с мастер-классами. Уже через год 1 февраля отметили день рождения кейк-попа, а позже праздник получил название Международный день десерта.

Возможно, спустя какое-то время дата будет определена окончательно, хотя для тех, кто не в силах отказать себе в удовольствии полакомиться любимым десертным блюдом, точная дата праздника и не так важна.

Стоит отметить, что десерт не всегда является сладким блюдом (в этом качестве иногда выступают сыр или икра), так что нельзя однозначно сказать, что десерт — это удел исключительно сладкоежек. Кстати, диетологи и врачи напоминают о нормах потребления сладкого, чтобы не было проблем со здоровьем, и что десерты бывают не только вкусные, но и полезные.

Празднование Международного дня десерта предполагает разные варианты сценария, зависящие лишь от личных предпочтений, свободного времени и фантазии. Это может быть фестиваль, флешмоб, выставка или конкурс, где участники представляют на суд гостей свой собственный десерт и пробуют десертные творения других участников. Площадкой для проведения конкурсов могут стать и социальные сети, где можно будет оценить оригинальность дизайна представленного блюда, обсудить рецепты, а также просто пообщаться на тему любимых десертов.

А можно просто посетить кондитерскую и купить любимую вкусняшку или, наоборот, попробовать что-то новенькое; почитать детям сказки про сладости или узнать историю любимого десерта из книг или интернета... Главным должно остаться то, что этот праздник не ограничится чествованием какого-то одного, пусть и очень любимого блюда, а позволит увидеть многообразие творческой мысли кондитеров и кулинаров!