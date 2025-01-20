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Актер из «Убойной силы» Виктор Семеновский умер на 82-м году жизни

Актер Александринского театра Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни, сообщил театр.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семеновский (19 октября 1943 года – 1 февраля 2025 года)», - говорится в сообщении.

Виктор Семеновский в 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. В 1968-1969 годах был штатным актером киностудии «Ленфильм». В 1969 году был принят в труппу Александринского театра (тогда — Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина). Он посвятил служению александринской сцене более 55 лет своей жизни, сыграл более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог».

Фильмография Семеновского насчитывает более 40 работ, среди которых: «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день», , «Двенадцать месяцев», «Пятеро с неба», а также сериалы «Жизнь Клима Самгина» и «Убойная сила», пишет РИА Новости.