В России и мире

Россия увеличила импорт фруктов и орехов из Грузии до рекордных значений

Импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам прошлого года вырос до максимальных значений за всю историю торговли двух стран, больше всего Москва покупала персики, ягоды и мандарины.

Россия за весь 2024 год приобрела у Грузии фруктов, ягод и орехов на 98,7 миллиона долларов. Несмотря на то, что прирост за год составил всего 3,2%, этого хватило для того, чтобы импорт достиг исторического максимума.

Больше всего Москва закупала у Тбилиси косточковые, в основном персики - на 32,2 миллиона долларов, ягоды, по большей части клюкву, чернику, бруснику и так далее, - на 30 миллионов, а также цитрусовые, больше всего мандарины - на 22,6 миллиона.

Кроме того, в заметных объемах в Россию приезжали грузинские яблоки и груши (6 миллионов долларов), лесные орехи (4,8 миллиона), инжир (1,5 миллиона) и виноград (1,1 миллиона), пишут РИА Новости.

При этом Россия по итогам года стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов для Грузии. В пятерку основных покупателей также вошли Армения (27 миллионов), Италия (18,2 миллиона), Испания (14,6 миллиона) и Германия (12,6 миллиона).