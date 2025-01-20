В России и мире

ФАС взыскала за 2024 год штрафов на общую сумму 9,9 миллиардов рублей

За 2024 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взыскала почти в два раза больше штрафов, чем в 2023 году. Общая сумма всех антимонопольных штрафов по итогам прошлого года составила 9,9 миллиардов рублей, тогда как двумя годами ранее — 5,8 миллиардов рублей.

Больше всего взысканий назначили нарушителям Закона о защите конкуренции в сфере промышленности. Им пришлось выплатить в бюджет 4,1 миллиардов рублей. На втором месте оказались нарушители в сфере связи и информационных технологий. Они выплатили 1,3 миллиардов рублей штрафов. Третье место заняли штрафы за картельные сговоры и закрытые закупки — 1,1 миллиардов рублей, пишет издание «Коммерсантъ».

В прошлом году ФАС предложила существенно повысить санкции за непредставление компаниями обязательных ходатайств о согласовании крупных сделок. Штрафы могут быть увеличены: для граждан с 1,5–2,5 тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — с 15–20 тысяч рублей до 70–100 тысяч рублей, для организаций с 300–500 тысяч рублей до 800 тысяч — 1 миллиона рублей.