В России и мире

Роскачество начнет сертифицировать услуги объектов промышленного туризма

Орган по сертификации «Роскачество — Туризм» начнет сертифицировать услуги объектов промышленного туризма — фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские хозяйства и организации сферы услуг — на соответствие ГОСТ ИСО 13810-2016 «Туристические услуги. Промышленный туризм. Предоставление услуг», сообщили Псковской Ленте Новостей в Роскачестве.

«Сертификация услуг объектов промышленного туризма — важный шаг в развитии этого уникального сегмента туристической отрасли, который в последние годы привлекает все больше путешественников. Мы уверены, что прохождение такой процедуры и получения документа от аккредитованного органа поможет не только повысить качество услуг и уровень безопасности, но и открыть новые возможности для развития местной экономики», — отметила Александра Шершнёва, руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм».

Прохождение процедуры добровольной сертификации является по сути единственной возможностью официально задокументировать и гарантировать надлежащее качество созданных и реализуемых программ промышленного туризма, а значит привлечь различные целевые аудитории от детей и молодежи до инвестиционных групп и официальных делегаций.

Как отмечают эксперты, сертификация услуг промышленного туризма — дополнительная гарантия их качества и подтверждение того, что они отвечают современным требованиям и ожиданиям туристов. Национальный стандарт, на основе которого будут проводиться работы, направлен на обеспечение безопасности, охрану здоровья посетителей и качественное проектирование услуг.

В стандарте предусмотрены требования к образовательной деятельности, организации и проведению экскурсий и мероприятий, зонам посещений и торговли. Соблюдение дополнительных рекомендаций по мерам обеспечения устойчивого развития будет способствовать сохранению природных и социальных ресурсов, а также позволит гарантировать высокий уровень сервиса и качества туристических услуг.

Кроме того, сертификат соответствия, который будет выдаваться по итогам проведения работ, организации смогут использовать в маркетинговых, закупочных, профориентационных стратегиях, а также в процессе прохождения контрольно-надзорных процедур и подтверждения информации при формировании отчетности об устойчивом развитии, формировании заявок на получение субсидий и грантов, заявок при номинировании на конкурсы и премии.