В России и мире

Число китайских авто на рынке проката в России выросло в 13 раз

Количество китайских автомобилей в автопарках компаний по прокату машин увеличилось за два года более чем в 13 раз, сообщили в лизинговой группе «Инсайт лизинг».

«Число автомобилей китайского производства в автопарках российских компаний по прокату машин выросло за два года более чем в 13 раз. Об этом свидетельствуют данные компании RexRent (входит в группу «Инсайт лизинг»)», - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что к концу 2022 года доля китайских машин в ее парке прокатных автомобилей составляла 6%, а лидерами были корейские и европейские авто с долей 49% и 35% соответственно. На конец 2024 года доля «китайцев» увеличилась до 58%.

При этом доля европейских автомобилей снизилась в 2024 году до 11%, корейских - до 27%, и японских – до 1%. Российские машины в общей массе прокатных автомобилей на протяжении двух лет занимали 4%.

«Сегодня китайские автомобили занимают лидирующие позиции в российском прокате, что обусловлено их доступностью, расширяющейся дилерской сетью и адаптацией к местным условиям. В ближайший год можно ожидать дальнейшего роста их доли, особенно в сегментах массового спроса и бизнес-класса», - отметил директор RexRent Евгений Мелехин.