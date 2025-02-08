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Минпросвещения разрабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение травли в школах

Любая травля и буллинг в школах должны пересекаться вне зависимости от того, на кого направлена агрессия — на педагога или на учащегося, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. Она отметила, что министерство совместно с Госдумой разрабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на «более жесткое пресечение» таких случаев.

«Причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей. Но не с точки зрения их обвинения, наказания, а именно с точки зрения действенных механизмов помощи и поддержки»,— заявила госпожа Фальковская на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук» (цитата по ТАСС).

Лариса Фальковская также рассказала о подготовке «чек-листа» по мерам правовой ответственности за буллинг. «Я думаю, что он окажется полезен как каждому родителю, так и каждому ребенку, который может в этой ситуации оказаться задействованным»,— добавила она.

Закон о борьбе с травлей в школах должен появиться в России до конца 2025 года. Документ пока не опубликован, но нулевое чтение законопроекта уже состоялось в Общественной палате. В законе, в частности, пропишут категорию «организаторы травли», с которыми будут проводить индивидуальную профилактическую работу, пишет «Коммерсант».