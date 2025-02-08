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В России и мире

Объем торговли Белоруссии и России установил рекорд, заявил дипломат

16.02.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может продемонстрировать установление очередного рекорда объема торговли двух стран.

В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объем торговли товарами и услугами Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне 59-60 миллиардов долларов.

«Думаю, что достигнет… Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов долларов. Думаю, что мы этот потолок пробьем и выйдем на очередной рекордный уровень», - сказал Фролов в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос статистических показателях двусторонней торговли за 2024 год, которые пока официально не опубликованы.

Дипломат также прокомментировал запущенный в РФ процесс ратификации белорусско-российского договора о гарантиях безопасности, пишет агентство «Прайм».

«Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, должен быть фокусным сегментом наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим», - сказал он.

Теги: #торговля #Беларусь #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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