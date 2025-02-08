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Минздрав планирует обновить порядок оказания медпомощи детям в период обучения

Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, ‎в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», - говорится в документе.

В пресс-службе ведомства пояснили, что разработана целевая модель оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрена штатная численность медицинских работников, введена должность медсестры - специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Согласно документу, медпункт может находиться в структуре медорганизации или являться структурной частью образовательного учреждения. В проекте уточнены функциональные обязанности медицинских работников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей, пишет агентство «Прайм».

Проект также предусматривает возможность выдачи медработником медпункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением.