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Песков: Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры Путина и Трампа состоятся до конца февраля.

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, пишет РИА Новости.

По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.