В России и мире

Уход с российского рынка стоил западным брендам почти 14 миллиардов долларов

Западным брендам пришлось «заплатить» миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты.

Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян — алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые «траты» и по тем же причинам — у McDonald's. Из-за потери отечественного рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.

Ближайший конкурент «Мака» в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше — скромные четыре миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус списали 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения: Heineken потерял «всего» 324 миллиона долларов.

Кроме того:

производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов;

газировки Coca-Cola — 195,4 миллиона;

сладостей и круп Kellogg's — 112 миллионов.

Помимо продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным:

капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов;

Whirlpool — на 333 миллиона;

Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов.

Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона на покрытие убытков из-за ухода из России.

Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше — 657 миллионов.

Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые — 35 и 30 миллионов долларов соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше — 126 миллионов.