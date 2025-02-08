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Актер Глеб Калюжный пообещал следствию пойти в армию

Актер Глеб Калюжный, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы, частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

После трехчасового допроса Глеб Калюжный отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и вручили повестку на 20 марта.

По предварительным данным, 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте. Если все так и произойдет, то СКР прекратит уголовное дело, срок расследования которого продлен до 5 мая.