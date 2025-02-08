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В России достаточно органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства – Александр Козловский

В России достаточно органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Департамент эффективности правительства США работает несколько месяцев, надо посмотреть, как долго он просуществует. Считаю, что такие структуры, может, и имеют права на жизнь, но нужно посмотреть несколько лет. У нас в России достаточно контрольных органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства. Нам не нужен еще один орган, который будет состоять из опричников. Мы это уже проходили. У нас Иван Грозный такую структуру уже создавал, они плохо закончили», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что необходимо посмотреть, не превратится ли этот департамент в итоге в USAID, которое теперь распускают и говорят, что они неправильно расходовали средства. «Тут может получится, что это просто будет другой карман», – заключил парламентарий.