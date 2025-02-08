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Об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля, рассказали россиянам

Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят положительный, но в тоже время и экспериментальный характер; программа будет и дальше корректироваться с учетом специфики регионов, заявил руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.

Как отметил эксперт, семейная ипотека претерпела множество изменений с самого начала ее функционирования, и самые недавние изменения вступят в силу уже 1 апреля этого года.

«Изменения носят безусловно положительный, хоть и экспериментальный характер, и свидетельствуют о внимании российских властей к качеству жизни россиян. На наш взгляд, программа будет и дальше корректироваться, с учетом специфики регионов, результативности программы на местах», - добавил он.

Ефимов отметил, что одним из главных нововведений станет распространение программы на вторичный рынок. Нововведение подразумевает что теперь россияне смогут использовать эту программу в населенных пунктах с минимальными объемами строительства, что ранее не было возможным.

Ефимов уточнил, что приобретаемая по программе недвижимость должна находиться в доме, который не признан аварийным, его возраст может составлять не более 20 лет; исключается возможность приобретения недвижимости у взаимозависимых лиц (родственников и так далее). Процентная ставка составляет по-прежнему 6% годовых, однако может корректироваться, в том числе в меньшую сторону, с учетом условий каждого отдельного банка.

Ефимов также напомнил, что согласно условиям семейной ипотеки, в семье должен быть либо один ребенок в возрасте до 6 лет включительно, либо два и более ребенка в возрасте до 18 лет, либо ребенок с инвалидностью до 18 лет.

Эксперт добавил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях семейная ипотека не распространяется на «вторичку», действует только при приобретении жилья в новостройках.

Он также перечислил еще несколько условий программы: первоначальный взнос – от 20% с возможностью использования материнского капитала, сумма ипотеки составляет до 6 миллионов рублей в регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области (в них до 12 миллионов рублей).