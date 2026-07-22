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Путин назвал трудности на топливном рынке в России временными

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Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. 

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

«Хочу подчеркнуть — трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер», — сказал глава государства.

Путин отметил, что состояние экономики России устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. По его словам, возникшие трудности не способны повлиять на общую картину в экономике РФ, пишут РИА Новости.

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Кроме того, зампредседателя правительства Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а министерству энергетики совместно с предприятиями — разработать конкретные меры, чтобы стабилизировать ситуацию в наиболее уязвимых субъектах. Новак отметил, что в стране сформированы достаточные объемы топлива для внутреннего рынка, при этом он обратил внимание на рост ажиотажного спроса примерно на 20–30%.

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