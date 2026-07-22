Депутатов предложили отправлять на военные сборы вместо отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вместо отпусков отправлять депутатов на военные сборы. Об этом он сказал обращаясь к присутствовавшему на сессии замминистра обороны, начальнику Главного военно-политического управления ВС России Виктору Горемыкину.

«Вот есть предложение. У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает <...> Виктор Петрович, все-таки надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что сборы можно провести вместо отпусков. По его словам, такие мероприятия будут способствовать тому, что депутаты будут ответственнее подходить к рассмотрению законопроектов.

«Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается», — сказал он.

Генерал Горемыкин, комментируя вопрос, заявил, что даты, время и формат таких сборов будут согласованы отдельно.

Депутат Виталий Милонов прокомментировал предложение и заявил, что готов «хоть сейчас» отправиться на военные сборы, пишет Газета.ru.

«Я первым стал аплодировать этой инициативе.Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке. Поскольку предложил председатель Госдумы, я готов хоть сейчас написать заявление на сборы», - сказал он.