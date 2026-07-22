Калужские абитуриенты пожаловались на нехватку мест в вузах

В Калуге абитуриенты и их родители всё чаще жалуются на сокращение бюджетных мест в вузах. По их словам, даже высокие баллы ЕГЭ уже не гарантируют поступление на бесплатное обучение.

Так, калужане рассказали о приёмной кампании в КГУ имени К.Э. Циолковского. Например, на направление «Дизайн» в этом году выделено всего три бюджетных места. При этом два места из них предусмотрены для поступающих льготников, имеющих право на приоритетное зачисление. В результате в общем конкурсе остаётся лишь 1 место. А год обучения стоит 360 тысяч рублей на эту специальность.

На направление «Архитектура» при семи бюджетных местах, два из которых закреплены за льготниками, заявления подали около 135 человек. Платных мест тоже немного - 30, а стоимость обучения достигает 195 тысяч рублей в год.

Родители признаются порталу Kaluga-Poisk.ru, что вкладывали значительные средства в подготовку детей: оплачивали репетиторов по ЕГЭ, двухгодичные курсы в вузе, рассчитывая, что высокие баллы дадут шанс попасть на бюджет. Однако теперь многие говорят, что даже успешная сдача экзаменов не гарантирует бесплатного обучения.

«Раньше казалось, что всё зависит от знаний. Я сама оканчивала КГУ, у нас брали на бюджет всех, кто набирал проходные баллы по экзаменам. Сейчас складывается ощущение, что бюджетных мест становится всё меньше, а платное обучение остаётся единственным вариантом», - говорят родители абитуриентов.

По словам самих поступающих, подобная ситуация наблюдается не только в КГУ, но и во многих российских вузах. Они отмечают, что конкурс растёт, а число бюджетных мест на востребованных специальностях остаётся небольшим.