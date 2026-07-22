В России проведут летнюю перепись воробьев

Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут в стране с 8 по 16 августа, сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.
Она добавила, что к началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе, пишет РИА Новости.
Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.