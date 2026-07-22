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В России проведут летнюю перепись воробьев

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Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут в стране с 8 по 16 августа, сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.

«В этом году летний сезон выпадает на период с 8 по 16 августа. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», - сказала Мостовая.

Она добавила, что к началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе, пишет РИА Новости.

«В летний период особое внимание мы уделяем интересным наблюдениям - поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как воробушков прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз», - отметила Мостовая.

Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.

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