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12 апреля над Землей взойдет «Розовая Луна»

12 апреля наступит первое весеннее полнолуние в Северном полушарии — в этот раз над Землей взойдет так называемая Розовая Луна.

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

В зависимости от атмосферы спутник на короткое время может показаться розоватым. Однако апрельское полнолуние получило название не из-за такого природного феномена, а из-за цветения растения Phlox subulata (флокс шиловидный, или розовый мох), что растет на востоке Северной Америки.

Апрельское полнолуние также называют «Пасхальным», потому что оно используется для определения даты Пасхи, в этом году главный христианский праздник выпадает на 20 апреля.

Как уточнили в публикации, особенным апрельское полнолуние делает близкое расположение звезды под названием Спика. В Северной Америке Спика будет видна сверху от Луны с левой стороны. С территории почти всей Южной Америки Спика почти не будет видна, так как ее заслонит Луна. Жители Европы увидят Спику ниже Луны с левой стороны.

Апрельское полнолуние не является суперлунием, так что ожидать на небосводе огромную Луну не стоит. Спутник будет находиться не на максимально близком расстоянии от планеты, наоборот, Луна будет всего в двух часах от самой удаленной точки своей орбиты в отношении Земли. Так что небесное тело покажется относительно небольших размеров.

Следующее полнолуние произойдет 12 мая, его называют «Цветочным», пишет РБК.

Суперлуние можно наблюдать несколько раз в год. К примеру, жители Земли могли проследить за эффектным космическим событием в ночь с 1 на 2 августа 2023 года.

Как сообщалось ранее, в ночь с 13 на 14 марта жители некоторых регионов Северного полушария могли увидеть полное лунное затмение, известное как «Кровавая Луна». Из-за преломления солнечного света Луна могла окраситься в красный оттенок.