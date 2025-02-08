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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина. Соответствующий документ опубликован пресс-службой команды.

«Спасибо, Мюриэл Баузер, за помощь в организации общегородского праздника "День Александра Овечкина" в прошлую пятницу», - говорится в сообщении клуба.

«Я, мэр Вашингтона, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина в Вашингтоне и приветствую празднование этого дня всеми жителями города», - говорится в документе за подписью Баузер.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал рекордсменом НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, на счету форварда 896 голов, 6 апреля он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. 11 апреля в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия в честь Овечкина.