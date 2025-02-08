В России и мире

На Земле ожидаются магнитные бури вечером 22 апреля

Магнитные бури уровня G1-G2 прогнозируются на Земле вечером 22 апреля, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

«Во второй половине дня по московскому времени 22 апреля геомагнитное поле вновь станет слабо возмущенным, а ближе к вечеру с вероятностью около 85% начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня классов G1-G2 (уровень G1 и G2 - слабая и средняя буря)», - сказал он.

По словам Леуса, во второй половине ночи воскресенья зафиксированы слабые возмущения уровня G1 в магнитосфере, но продолжительными и интенсивными до 22 апреля они не станут. Синоптик, ссылаясь на мировые прогностические центры, считает, что магнитные бури на Земле продлятся с 22 по 24 апреля, пишет ТАСС.