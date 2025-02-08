В России и мире

Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, следует из базы Роспатента.

Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года. Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране.

Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию, пишет РИА Новости.

В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.

Ранее ведомство также зарегистрировало товарные знаки автомобильных компаний KIA и Hyundai.