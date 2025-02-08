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Обвиняемый в убийстве Игоря Талькова заочно приговорен к 13 годам лишения свободы

23.04.2025 13:23|ПсковКомментариев: 0

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес заочное решение в отношении Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора Игоря Талькова, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначив наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет.

Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025

Фото: РИА Новости / Н. Синицына

Основанием для вынесения приговора послужило уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году во Дворце спорта «Юбилейный».

«Приговорил Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Валерий Шляфман признан виновным по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), пишет РИА Новости.

Уголовное дело рассматривалось Петроградским районным судом Петербурга в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40–50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.

Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что на допросах специалистов во время стадии предварительного расследования, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, «и они помогли выявить виновного в убийстве». В ходе судебного следствия были допрошены свидетели, в числе которых были эстрадные артисты Наташа Королева и Азиза, персонал «Юбилейного» и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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